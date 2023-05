Condamnation de Sonko : Pastef rejette une « décision absurde » de la justice

Le bureau politique de Pastef - Les Patriotes est monté au créneau suite à la condamnation de Ousmane Sonko à 6 mois avec sursis. Dans un communiqué les Pastef estime que « la Cour d'Appel de Dakar a rendu ce lundi 8 mai 2023 une décision inique dictée par Macky SALL qui rêve d'exclure le Président Ousmane SONKO de la course à l'élection présidentielle de 2024 ».



Selon Pastef, cette « décision précipitée et disproportionnée, au regard de la vacuité des faits, démontre une fois de plus la persécution et l'acharnement judiciaires contre le Président Ousmane SONKO, dont les droits à la défense et le droit à un procès équitable sont constamment bafoués et violés ».



A en croire les Patriotes, ce « verdict concocté au Palais de la République ne nous surprend guère et ne change rien quant à la décision unanime de notre parti de présenter la candidature du Président Ousmane SONKO à l'élection présidentielle de 2024 ».



Par conséquent, Pastef-Les Patriotes rejette fermement cette « décision absurde et rappelle que rien au monde, si ce n'est la volonté divine, ne pourra empêcher le Président SONKO d'être candidat à l'élection présidentielle de 2024 ».



Pastef-Les Patriotes, à l'instar de son leader, adopte « une désobéissance civile face à des juges partiaux et dépendants, et confirme d'ores et déjà qu'il ne sera pas question d'accepter l'arbitraire ».



Pastef-Les Patriotes invite Macky SALL à « assumer tout ce qui découlera de la farce judiciaire qu'il a commanditée. »



Le parti de Ousmane Sonko appelle toutes ses « structures, au Sénégal et dans la diaspora, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la défense du projet avec détermination, discipline et organisation ».



« Une conférence de presse sera tenue le mercredi 10 mai pour informer l'opinion nationale et internationale du plan d'action du parti pour résister face à l'oppression de Macky SALL », informe le communiqué.