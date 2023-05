Condamnation de Sonko: Yewwi Askan Wi annonce une "marche nationale et internationale"

C’est un Déthié Fall très en verve qui a pris la parole lors de la conférence des leaders de Yewwi qui se tient au moment où ces lignes sont écrites. D'emblée, il a déclaré que « Celui qui pense que Macky Sall fait tout ce qu'il est en train de faire pour te tracer le chemin, tu te trompes. Seule sa personne l’importe. Et tout ce qu’il est en train de tramer c’est pour avoir un troisième mandat », a pesté Diéthié Fall.



« C’est la raison pour laquelle, a-t-il fait savoir, il faut qu’on reste aujourd’hui plus que jamais souder, plus que jamais solidaire. Parce que la solidarité se montre dans les épreuves. Et c’est ça Yewwi Askan Wi ».



Face aux agissements de Macky Sall, notamment la condamnation en appel à 6 mois de prison avec surisn, Déthié Fall a appelé toute la population sénégalaise à rester déterminer et mobiliser. « Nous sommes extrêmement atteints, outrés par ce qui se passe aujourd’hui », s'est-il désolé.



Le candidat déclaré à la présidentielle de 2024 a tenu à dire à Ousmane Sonko, à ses responsables et à ses sympathisants que « ce combat Yewwi Askan Wi va le mener ».



Pour M. Fall, ils ont longtemps laissé faire Macky Sall: « Depuis 12 ans bientôt, le président Macky Sall nous montre tous les jours que ce n’est que sa seule volonté qui compte. On a atteint les limites ».



Le leader du parti Prp qui a rappelé les décisions de justice rendues en première et en deuxième instance à l’encontre de leur camarade Ousmane Sonko, a invité « à monter à Macky Sall qu’ils ont le même courage que lui ».



Déthié Fall a annoncé, par la même occasion, de la tenue d’une marche nationale et internationale le 19 mai « contre cette campagne de liquidation de Ousmane Sonko».



«Pour la marche nationale, le lieu et l’heure vous seront communiqués », a informé M. Fall . Qui a conclu en invitant les fédérations au niveau de la diaspora à organiser des marches le même jour.