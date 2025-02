Condamné à 5 ans de prison pour tentative de "viol" sur une mineure, S. Cor nie les faits

S. Cor, un homme de 39 ans, a été condamné hier jeudi, à cinq ans de réclusion criminelle pour tentative de "viol et actes de pédophilie" sur une mineure de moins de 16 ans.



Les faits remontent à une soirée où la jeune victime, E. Sarr, se trouvait dans la chambre de sa grande sœur, M. Sarr, en train de regarder la télévision.

Selon le journal L'Observateur qui cite les éléments de l'enquête, S. Cor aurait profité de la situation pour tenter d’abuser de la jeune fille.



D'après le récit de la victime et de sa sœur, S. Cor aurait baillonné E. Sarr avec sa main, lui aurait retiré son sous-vêtement et se serait couché sur elle, la dominant de tout son poids. La jeune fille aurait résisté avec force, avant que sa grande sœur ne fasse irruption dans la pièce et ne surprenne S. Cor, le pantalon baissé jusqu’aux genoux. Bouleversée, M. Sarr a immédiatement alerté les voisins, ce qui a permis de mettre fin à l’agression.



Le procureur de la République a requis la requalification des faits en violences et voies de fait, mais le tribunal a retenu les charges de tentative de viol et de pédophilie. S. Cor a été condamné à cinq ans de prison, conformément à la peine demandée par le ministère public, rapporte le journal