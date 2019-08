Condamné par la Cour d'Appel, Abdoul Mbaye va se pourvoir en Cassation (Avocat)

Me Fadel Ndiaye, avocat de Abdoul Mbaye compte s'attaquer à la décision de justice rendue, ce mardi par la Cour d'Appel de Dakar, déclarant coupable son client du délit faux et usage de faux et de tentative d'escroquerie. Pour la robe noire, cette décision est "scandaleuse, d'autant plus que les faits qui lui sont reprochés datent de 1994 et d'autres rattachés à leur procédure de divorce de 2014". De ce fait, Me Ndiaye annonce un pourvoi en cassation pour signifier un non-satisfait de la sentence.



Le juge de la deuxième Chambre de la Cour d'Appel de Dakar a déclaré coupable Abdoul Mbaye avant de le condamner à un ( 1) an de prison avec sursis, un (1 ) million d'amende et cent millions (100.000.000) de francs Cfa à son ex-épouse, pour dommages intérêts. Quant à Adama Thiam, l'officier d'état-civil au cœur de cette affaire de divorce, il a écopé d' une amende de 200 000 Fcfa.