Conduite du dialogue national : Famara Ibrahima Sagna et Serigne Diop pressentis

Le président de la République, Macky Sall, veut une personnalité indépendante et consensuelle pour conduire les concertations nationales, prévues le 28 mai prochain. Mais, déjà des noms commencent à circuler pour mener cette mission. Il s’agit du Professeur (Pr) Aliou Sall et de Babacar kanté.



Mais selon des sources du journal « L’As », Famara Ibrahima Sagna et Serigne Diop, respectivement ancien Président du Conseil économique et social (Cese) sous le régime de l’ancien Président Abdou Diouf et ancien ministre puis ministre d’Etat et médiateur de la République sous Me Abdoulaye Wade, sont fortement pressentis.



Joint par le journal, Serigne Diop a fait savoir qu’il : « n’est pas au courant ». Et « c’est la première fois » qu’il « entend parler de cela ».



Deux ans après avoir été décrété « journée du Dialogue national », le 28 mai devrait être célébré pour la première fois cette année.