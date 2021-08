Conférence d'aide au Liban: 370 millions de dollars promis par la communauté internationale

Les pays participants à la Conférence de soutien au Liban, organisée ce mercredi par la France et l'ONU, se sont engagés à apporter environ 370 millions de dollars d'aide à la population, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.



Les participants ont de nouveau appelé à «la formation d'un gouvernement dédié au sauvetage du pays» et ont fait état de leur inquiétude face aux retards de l'enquête sur l'explosion qui a détruit le port de Beyrouth il y a un an jour pour jour.