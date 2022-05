Conférence de presse d’avant finale LDC: Klopp pas content de la nouvelle pelouse du Stade de France

En conférence de presse d’avant-match ce vendredi à Paris, le coach de Liverpool, Jürgen Klopp a montré son désaccord total avec le jardinier du Stade de France où doit se jouer la finale de la Ligue des champions demain samedi entre le Real Madrid et Liverpool. Selon le technicien allemand, ce n’est pas pertinent de mettre une nouvelle pelouse à 24 heures d’un match.



« Ce terrain est neuf depuis hier, ce n'est pas la meilleure nouvelle. Mais c'est pour les deux équipes. Nous allons faire une séance normale comme prévu, c'est notre moment de la saison. J'ai vu les arbitres avec leur séance et les chutes de balle sont normales. Vous pouvez voir les lignes où ils ont mis le terrain et ce n'est pas normal. Quelqu'un a pensé que c'était une bonne idée d'amener le terrain la veille du stade, c'est intéressant ! Ça n'a pas tué mon humeur une seconde. On aurait pu jouer sur un terrain de pétanque, si les deux parties sont d'accord, je suis d'accord », peste Klopp.



Qui ajoute plus loin: « "Définitivement, si vous gagnez, nous ne nous soucions pas du terrain. Je ne sais pas s'il est bon ou mauvais. Je l'ai seulement vu. Nous allons y aller et peut-être que c'est bien. J'espère que personne ne racontera que Klopp se plaint du terrain, ce n'est pas le cas. C'est juste que ça pourrait être différent ».