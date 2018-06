Conférence de presse d'avant-match : Aliou Cissé et Sadio Mané devant le journalistes

Aliou #Cissé : 🎙- "Jouer en équipe nationale demande d'être prêt de suite ! Il y a trois matchs et rien n'est encore fait dans cette poule ! Il va falloir batailler jusqu'au bout !" #SEN #CM2018

Aliou Cissé🎙- "Depuis la dernière CAN il s'est passées des choses ! Les garçons ont a cœur de faire quelque chose de bien ! Une Coupe du Monde ne se joue pas tous les ans...c'est peut être la dernière...Ca fait 16 ans que nous étions absents !" #SEN #CM2018

Aliou Cissé 🎙- "Il ne faut pas dire que le #SEN est athlétique et le #JAP 🇯🇵 est technique, ce n'est pas vrai ! Les deux équipes ont un mélange des deux ! Quand les japonais perdent le ballon ils " agressent" beaucoup !" #CM2018

Sadio #Mané 🎙- "Bien sûr j'ai un très bon souvenir de 2002 même si j'étais petit je rêvais de jouer avec cette équipe qui me faisait rêver!" #SEN #CM2018 pic.twitter.com/yTmpLsl9cx

Sadio #Mané 🎙- "Nous souhaitons faire le même parcours que la génération 2002...mais ces deux générations sont différentes! Il faut gagner des matchs pour faire mieux et c'est notre souhait ! Nous allons tout faire pour !" #SEN #CM2018

Sadio #Mané 🎙- "Un plan contre moi ? Je suis content que l'on parle autant de moi ! Le #Japon fait ce qu'il veut ! Le premier match on l'a gagné grâce au collectif et au Big Boss à côté de moi (Aliou Cissé) ! Si il y a un plan contre moi, ok pas de souci (Rires) !" #CM2018 #SEN