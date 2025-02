Conférence de presse des soutiens d'Amadou Ba : l'ancien Premier ministre toujours attendu sur les lieux

Les soutiens de l'ex - Premier ministre et ancien candidat à la présidentielle de mars 2024, Amadou Ba, sont attendus d'un moment à l'autre pour une conférence de presse, à la permanence de la Nouvelle Responsabilité. Bien que la rencontre devait débuter à 18 heures, elle n'a pas encore commencé à l'heure où ces lignes sont écrites.

Selon une source proche de l'ancien candidat, la conférence a pour but de "peaufiner la riposte" face aux attaques et critiques de ses détracteurs.



Le pool judiciaire financier a récemment saisi l'Assemblée nationale pour obtenir l'autorisation d'entendre Amadou Ba sur l'affaire Farba Ngom.