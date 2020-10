Conflit Mediapro-LFP: L’actionnaire Joye Media SL sommé de payer la Ligue pro

Joye Media SL dans l’œil du cyclone. Alors que la LFP a saisi le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le versement de sa deuxième échéance concernant les droits TV (172M€), c’est cette société espagnole, actionnaire du diffuseur Mediapro, qui est sommée de lui verser ces fonds. L’Equipe a pu consulter le contrat entre la Ligue et le groupe sino-espagnol daté du 26 novembre 2018. Joye Media SL y apparait comment le "garant" et Didier Quillot, signataire en tant que directeur général de la LFP, le "bénéficiaire." Dans ce document qui acte le "cautionnement solidaire", il est stipulé que l’actionnaire doit se substituer au diffuseur en cas de défaut de paiement.



D'après le contrat, il doit prendre à sa charge les "obligations de paiement, remboursements, intérêts, intérêts de retard, honoraires, commissions, dépenses de n'importe quel montant et de n'importe quelle nature". Toujours d’après L’Equipe, Joye Media SL réalise un chiffre d’affaire de deux milliards d’euros.



Un chiffre d'affaire de 2 milliards d'euros

Pour rappel, la LFP va contracter un emprunt de 120 millions d’euros qui devrait être voté ce lundi lors de l'assemblée générale. Avec les 50 millions de fonds propres, la Ligue pourra ensuite redistribuer l'argent qu'elle doit aux clubs professionnels de Ligue 1 et Ligue 2. Ces 172 millions devaient être initialement versés samedi.



RMC Sport