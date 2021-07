Conflit au Tigré: les miliciens amhara prêts à tout pour défendre le Wolkaït-Tegede

En Éthiopie, l’offensive des rebelles tigréens continue dans le nord. Huit mois après le début de la guerre, ils ont repris la capitale provinciale Mekele et la majorité de la province du Tigré et cherchent aujourd’hui à s’emparer du Wolkaït-Tegede, des terres à l’ouest du Tigré, capturées en novembre par les miliciens de la région voisine Amhara. Ces derniers sont bien décidés à défendre ce territoire aujourd’hui. Bien plus qu’une simple question militaire, la bataille pour le Wolkaït-Tegede s’annonce être un combat ethnique.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">