Conflit en Ukraine: vers un échange de prisonniers entre Kiev et Moscou?

Emmanuel Macron avait déjà mentionné la semaine dernière un échange de prisonniers dans les semaines à venir entre l’Ukraine et la Russie. Personne ne prononce cependant encore officiellement le mot « échange » mais selon plusieurs observateurs, cela y ressemble beaucoup.



D’un côté l’Ukraine a remis en liberté conditionnelle un journaliste russo-ukrainien. Kyrylo Vychynsky avait été jugé pour « haute trahison ». De l’autre, Moscou a fait un geste envers Oleg Sentsov, en transférant le cinéaste ukrainien de son camp du Grand Nord à une prison de la capitale russe. Une dizaine de prisonniers pourraient être concernée. On s’attend aussi à des mouvements militaires dans le Donbass.



Une activité diplomatique intense



L’activité diplomatique est en tout cas intense. Le chef de la diplomatie française se rend dans quelques jours à Moscou. De son côté la chancellerie allemande l’a fait savoir, Angela Merkel et Vladimir Poutine se sont téléphonés ce jeudi pour préparer un sommet.



Le rendez-vous est attendu en France fin septembre. Il y a donc des avancées dans le conflit ukraino-russe mais pour ce qui est de la Crimée, l’idée d’un referendum sur son appartenance est à peine évoquée. Ce vote se ferait sous l’égide des Nations unies