Congo Brazzaville : Ça chauffe en équipe nationale

Le stage effectué en France par l’équipe nationale de football du Congo-Brazzaville est-il en train de virer à la Bérézina ? Les Congolais devaient profiter de ce rassemblement pour affronter la Guinée-Bissau le 26 mars à Amiens et préparer ainsi au mieux la suite des éliminatoires pour la CAN 2019. Mais, en guise de test avant Congo-Zimbabwe en septembre, les « Diables Rouges » se sont vu proposer à la place une rencontre face à l’équipe bis du RC Lens, club français de 2e division.



Faute de moyens financiers, la Fédération congolaise (Fécofoot) a en effet dû renoncer à son match amical face aux Bissau-Guinéens. Une décision qui a été celle de trop aux yeux de Thievy Bifouma. L’attaquant a claqué la porte avant de se lâcher dans Les Dépêches de Brazzaville : « Je n’ai pas voulu cautionner cette parodie de stage. Ce regroupement d’Amiens a été organisé dans des conditions indignes du football professionnel. Pour moi, c’est un manque de respect total vis-à-vis des joueurs. Je suis international depuis presque quatre ans et je n’ai jamais vu un tel amateurisme. Mon départ n’est pas contre le staff technique qui subit comme nous cette situation, mais contre le ministère des Sports qui a organisé ce stage. »



L’intéressé évoque par ailleurs pêle-mêle les mauvaises conditions d’accueil en France (déplacement en transports en commun, hôtel inapproprié…) et des primes non-versées aux joueurs. Depuis, le joueur de Sivasspor (Turquie) s’est muré dans le silence pour éviter des ennuis…



«Thievy Bifouma a fait sa crise de nerfs»



Invité à réagir à ces critiques, le ministre des Sports du Congo s’est montré serein. « Depuis huit mois que je suis ministre, il n’y a eu aucun problème de primes, a assuré Hugues Ngouélondélé sur RFI. Il y a eu un manque de communication entre la Fédération congolaise de football et l’agent chargé d’organiser ce match ». Une rencontre qu’il ne désespère pas de pouvoir sauver : « Nous sommes en train de voir comment négocier avec nos amis de la Guinée-Bissau pour que le match se joue. Et ce n’est qu’un match amical, en plus… »



Au sujet de Bifouma, il conclut : « L’équipe nationale du Congo est à Amiens pour s’entraîner. Sauf un joueur, Thievy Bifouma, qui a fait sa crise de nerfs, hier. Je peux mettre ça dans le cadre d’un caprice. »



L'ancien pensionnaire de Reims et de Bastia, au contraire, s'est défendu d’être égoïste : « Non, vraiment, je fais cela pour le groupe. Je prends mes responsabilités pour dire tout haut ce que tout le groupe pense tout bas. On ne peut pas continuer comme cela. Personne ne veut revivre les conditions de l’avant 2012. »



