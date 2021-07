Congo-Brazzaville: Clotaire Mboussa-Ellah (CAR) appelle au rassemblement de l'opposition

L’opposition congolaise est restée très silencieuse depuis la présidentielle qu’elle a perdue en mars dernier. Le Comité d’action pour le renouveau (CAR) est sorti du bois mercredi 7 juillet. Son président a demandé à une vingtaine de formations, et même aux électrons libres, de mettre en place un cadre de réflexion sur la refondation de l’opposition, à un an des élections législatives et locales groupées de 2022.

RFI

