Congo-Brazzaville: début du procès du général Jean-Marie Michel Mokoko

Ces derniers temps, tout s’est accéléré dans ce dossier. Le dernier pourvoi en cassation de la défense a été rejeté en 48h et l’audience de ce lundi fixée dans la foulée. « Nous aurons enfin la vérité judiciaire », se réjouit une source gouvernementale.



Il faut dire qu’il règne encore un certain flou sur ce qui est reproché au général. Est-ce lié uniquement à cette cassette tournée en 2007 qui avait ressurgi en pleine campagne présidentielle ? Ou bien les enquêteurs ont-ils des éléments plus récents ? L’audience de ce lundi devrait lever l’ambiguïté.



Côté défense, seuls les avocats congolais du général seront présents, mais ils ont fait vœu de silence pour ne pas « donner crédit à un règlement de compte politique ». Des avocats qui, après avoir multiplié en vain les recours au Congo, semblent décidés à internationaliser le dossier. Ils ont déjà saisi le groupe de l'ONU sur la détention arbitraire et promettent de saisir l’Union africaine prochainement.



Maître Norbert Tricaud, «Si M.Mokoko avait voulu faire un coup d'Etat, il l'aurait fait depuis longtemps»

Les diplomates en poste à Brazzaville vont en tout cas suivre ce procès de près. « Ce n’est pas tous les jours que l’on juge un ex-candidat à la présidentielle » souligne l’un d’entre eux. Un candidat qui attend un procès en prison depuis près de 2 ans et devenu encombrant pour Brazzaville, en pleine opération de séduction auprès du FMI pour tenter d’obtenir un prêt.