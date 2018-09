Congo-Brazzaville: l’opposant Paulin Makaya attend toujours sa remise en liberté

D'après son avocat, Paulin Makaya attend toujours son ordre de sortie pour pouvoir quitter sa cellule. Sa chambre est vide, ses affaires ont été rapportées à son domicile, mais en l'absence de cet ordre de sortie signé l'opposant lui-même est bloqué à la maison d'arrêt.



« C'est intentionnel », s'insurge son avocat maître Yvon-Eric Ibouanga interrogé vendredi matin. Selon lui, l'ordre de sortie est normalement signé tout de suite à l'issue de l'audience. Dans ce cas-là rien. L'avocat a attendu tard jeudi soir, et vendredi matin, le tribunal est vide, ni le procureur ni le juge ne sont là. Maître Ibouanga prévoit de déposer un courrier adressé au procureur de la République à la Cour suprême pour demander à ce que ce fameux ordre de sortie soit émis.



Nouvelle condamnation en 2017



Pour rappel, le président de la petite formation d'opposition l'Union pour le Congo a été accusé par les autorités de Brazzaville d'avoir organisé en octobre 2015 une manifestation non autorisée contre le référendum constitutionnel. Paulin Makaya avait déjà été condamné à deux ans de prison en première instance et la peine confirmée en appel en mars 2017.



En novembre de la même année, après avoir fini de purger sa peine, il n'avait pas été remis en liberté car condamné dans une nouvelle affaire. En janvier 2017, il avait, en effet été inculpé pour une nouvelle infraction «de complicité d'évasion » liée à une fusillade en décembre 2016, à la maison d'arrêt de Brazzaville. Infraction qui lui a donc valu une peine d’un an de prison.



Dans l'allée comprise entre la maison d'arrêt et l'Institut Henri Lopes, les militants d’Unis pour le Congo (UPC), le parti de Paulin Makaya, ont pris place sur la devanture d'un magasin. Malgré un soleil accablant, ils sont restés sur les lieux pendant de longues heures sans voir leur leader sortir de prison. La plus déçue est cette dame qui a apporté un bouquet de fleurs : «Là nous sommes déçus. Vous voyez ce bouquet de fleurs devait servir à accueillir notre président dehors, parce qu'il a déjà purgé sa peine. On ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire on ne comprend pas. Il va encore passer nuit en prison et nous a laissé entendre qu'il y restera jusqu'à lundi", se désole la dame qui a requis l'anonymat…»