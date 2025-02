Conseil National du Numérique : Birahim Seck alerte sur les risques de conflits d’intérêts sur 1105 milliards de FCFA

Le coordonnateur du Forum Civil, section sénégalaise de Transparency International, Birahim Seck a exprimé des réserves sur la composition du conseil national sur le numérique qui risque de générer de potentiels conflits d’intérêts sur les 1105 milliards de FCA, estimant que la transversalité de la question du numérique ne se reflète pas dans la configuration du « Conseil national du Numérique » parue dans la presse de ce mardi.



Pour Birahim Seck, s'agit, plutôt, d'un conseil sectoriel sur le numérique et sa composition risque de générer de potentiels conflits d'intérêt sur les 1105 milliards de FCA.



Une situation qui va à l’encontre des ambitions du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui mise sur la digitalisation comme un outil clé dans sa lutte contre la corruption.



« Cela risque aussi d'annihiler les ambitions du président de la République de lutter contre la corruption par la digitalisation », a-t-il poursuivi.



Le gouvernement du Sénégal a dévoilé lundi sa nouvelle stratégie numérique, baptisée « New Deal Technologique », avec un budget global évalué à 1105 milliards de francs CFA.



Le New Deal Technologique marque ainsi le début d’une transformation numérique ambitieuse, visant à positionner le Sénégal comme un acteur majeur du numérique en Afrique et à assurer sa souveraineté technologique, selon les acteurs du secteur.