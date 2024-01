Conseil constitutionnel: Serigne Mboup admis au second tour du contrôle pour régulariser

Le dossier de candidature de Serigne Mboup n’est pas encore validé par la commission de contrôle des parrainages. Il devra attendre le second tour pour des régularisation.



Sur plus de 58 mille parrains déposés, son mandataire affirme qu’ils ont eu 116 rejets pour cause de non inscription sur le fichier électoral. Mbaye Ngom affirme également qu’ils ont validé 6 régions et qu’il leur manque une seule région à valider.



Le mandataire de Serigne Mboup a refusé de révéler le nombre de doublons externes qu’on reproche à son candidat. Mais de sources contactées par PressAfrik, il s’agit de 27 107 doublons externes.



Monsieur Ngom a également informé que le logiciel de contrôle de parrainages a buggé pendant un moment avant un retour à la normale.