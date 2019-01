Conseil constitutionnel : Sonko ne serait pas surpris d'autres invalidations

Le leader de Pastef Les Patriotes n’est pas ébranlé par les agissement de l’Etat du Sénégal dans sa volonté d’éliminer des candidats à la candidature pour la présidentielle de 2019. Selon Ousmane Sonko «les actes que Macky Sall a posé et les modifications constitutionnelles concouraient à atteindre ces résultats».



«Nous avons tous vécu toutes les péripéties qui ont abouti à la publication de la liste provisoire et qui ne surprend pas. C’était déjà sur toutes les lèvres dans ce pays que les candidatures de mon grand frère Khalifa Ababacar Sall et du Parti démocratique sénégalais (Pds ) Karim Meïsa Wade allaient être empêchées. Et, on a vu venir depuis très longtemps. Tous les actes que Macky Sall a posés, les modifications constitutionnelles, législatives concouraient à atteindre ces résultats», déclare Sonko en marge de sa visite au Parc Lambaye de Pikine dans la banlieue dakaroise.



Il est d’avis qu’ «il n’y avait pas de surprise d’autant plus que le Premier ministre que d’aucuns qualifient de Selbé Ndom (une voyante qui intervient sur la lutte sénégalaise), avait déjà vu dans ses rêves qu’il n’y aurait pas plus que 5 candidats».



L’ex-inspecteur des Impôts et Domaines dit tout attendre de Macky Sall et de son régime. « On n’est pas à l’abris d’autres surprises. Parce que, jusqu’à la proclamation de la liste définitive, ce qui est sûr c’est que je vois pas qu’est-ce qui pourrait empêcher la candidature des cinq (5) qui sont déjà retenus».