Conseil constitutionnel : le dossier de Mary Tew Niane invalidé en raison de plus de 28.000 parrains non reconnus

Le dossier du candidat Mary Tew Niane du « Mouvement pour la Transformation Nationale » (MTN2024), est invalidé par la Commission de contrôle des parrainages.



« Notre candidature a été invalidée en raison de plus de vingt-huit mille parrains non reconnus », a-t-il fait savoir.



« J'exprime mes remerciements à toutes celles et à tous ceux qui se sont mobilisés durant huit mois pour l'aboutissement de notre entreprise de transformation nationale », a dit le président du « Mouvement pour la Transformation Nationale » (MTN2024).



Les dossiers de Mamadou sambou Yatassaye, Déthié Fall, Aminata Assome Diatta, Papa Macodou Diop et Samba Ndiaye seront examinés.