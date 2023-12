Conseil constitutionnel: les 20 premiers candidats déclarés vont passer ce samedi devant la Commission de contrôle

Ce samedi 30 décembre 2023, démarre le défilé des candidats déclarés à la Présidentielle de 2024 devant la Commission de contrôle des parrainages. Le Conseil constitutionnel a souligné que "Nonobstant le tirage au sort et la remise de ce calendrier, les dossiers de déclaration de candidature incomplets et ceux ne contenant pas le minimum requis de parrainage ne feront pas l'objet de contrôle".



Dans la matinée à partir de 09H 30 9 candidats déclarés vont passer. Il s'agit, dans l'ordre de traitement des dossiers sorti du tirage au sort de vendredi, de Boubacar Camara, Cheikh Aguibou Soumaré, Ousmane Kane, Ousmane Sonko, Amadou Aly Kane, Papa Eugène Barbier, Me Elhadj Moustapha Diouf, Abdoulaye Sylla, Dr Cheikh Tidiane Gadio.



A partir de 14H 30, le deuxième groupe du jour va passer pour les vérifications de l'après-midi. Il s'agit de: Mouhamed Ben Diop, Rose Wardini, Cheikh Tidiane Dièye, Malick Gueye, Mouhamed El Habib Tounkara, Mary Teuw Niane, Mamadou sambou Yatassaye, Déthié FALL, Aminata Assome Diatta, Papa Macodou Diop, Samba Ndiaye