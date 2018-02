Conseil de sécurité Onu : Mahmoud Abass veut une conférence internationale de paix, Nikki Haley et Israël l'accusent d'être...

Devant le Conseil de sécurité des Nations unies, le président palestinien a réclamé des négociations encadrées par des termes de référence explicites - deux Etats vivant en paix et en sécurité sur la base des frontières de 1967 avec Jérusalem pour capitale - et un cadre chronologique clair afin d'empêcher qu'elles ne se prolongent indéfiniment. «Nous refusons les solutions partielles et ne voulons pas d'un Etat avec des frontières temporaires», a-t-il rappelé. Durant les pourparlers, chacune des parties devrait s'abstenir de tout fait accompli risquant d'en altérer le résultat. Israël s'abstiendrait de construire dans les territoires occupés, y compris à Jérusalem-Est, tandis que les Palestiniens gèleraient leur campagne d'adhésion aux organisations et autres traités internationaux.



«Nous sommes prêts à entreprendre le plus long des voyages pour conquérir nos droits», a conclu Mahmoud Abbas, à qui les Israéliens reprochent d'avoir toujours calé devant les compromis nécessaires à la conclusion d'un accord de paix. Âgé de 82 ans et arrivé au terme de son mandat de président depuis 2009, le successeur de Yasser Arafat ne jouit plus que d'une maigre légitimité et aurait sans doute le plus grand mal à faire accepter des concessions douloureuses par son opinion. «Tout accord conclu avec Israël sera soumis à un référendum général», a-t-il toutefois promis ce mardi.