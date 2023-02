Conseil des ministres : Abdou Karim Sall, nouveau patron de l'Artp

L'ancien ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Abdou Karim Sall, revient dans le gouvernement de Macky Sall. Ingénieur en Télécommunications, il est nommé, ce mercredi lors du Conseil des ministres, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (Artp) et remplace à ce poste Abdoul Ly, appelé à d’autres fonctions.



L'actuel maire de Mbao et membre du parti de l'Alliance pour la république (Apr) a été limogé de son poste de ministre ce, après l’épisode des gazelles oryx qui a été l'un des faits les plus marquants lorsqu'il était à la tête de ce département.