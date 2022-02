Conseil des ministres : Macky a fait ses adieux au gouvernement et annonce la nomination d’un PM

Le président Macky Sall a fait ses adieux au gouvernement lors du Conseil des ministres mercredi dernier, avant de les informer qu’il va nommer un Premier ministre à son retour de voyage. Très secoué par cette nouvelle, beaucoup de ministres, selon Les Echos, n’ont pas pu aller travailler hier jeudi.



Si le chef de l’Etat, dans ses choix, prend en compte les résultats issus des élections locales, les ministres qui ont perdu dans leurs localités respectives risquent de sauter. Car le président Sall pense aussi aux élections législatives fixées au 31 juillet 2021.



Macky Sall a quitté Dakar jeudi pour Accra où il assistera au sommet de la Cedeao. Le lendemain, vendredi, samedi et dimanche, le chef de l’Etat se rendra à Addis-Abeba en Ethiopie pour être officiellement installé dans ses fonctions de président de l’Union Africaine.



En raison du contexte sanitaire, il y aura des délégations restreintes en plus de tests rapides quotidiens. Et le lundi, le président Sall s’envolera vers les Comores pour une visite officielle de deux jours. Sauf changement de programme, la date de son retour au pays est prévue mercredi prochain.