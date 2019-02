Conseil des ministres de ce mercredi 27 février: le Président Macky Sall appelle à l'Union nationale et demande au PM de...

Le président de la République Macky Sall a dirigé ce mercredi 27 février 2019, le premier Conseil des ministres depuis le début de la campagne électorale. Le chef de l'Etat, après avoir félicité le peuple sénégalais pour " sa maturité, la solidité et la transparence de notre système démocratique, de même que l'exemplarité de notre administration électorale qui a démontré son professionnalisme, son impartialité et son caractère républicain", a instruit le Premier ministre Boun Abdallah Dionne de préparer l'installation du nouveau chef de l'Etat qui sera élu. "Poursuivant sa communication autour de la préparation de l’entrée en fonction du Président de la République élu, le Chef de l’Etat demande au Premier ministre de faire prendre toutes les dispositions, en relation avec les services compétents de l'Etat, pour la bonne préparation de l'installation du Président de la République élu à l'issue du scrutin du 24 février 2019".



Macky appelle tous les acteurs à l'Union nationale

Par ailleurs, appréciant cette élection présidentielle comme une victoire du Peuple sénégalais, le Chef de l’Etat indique qu’elle doit, plus que par le passé, raffermir l’Unité nationale, rassembler toutes les sénégalaises et tous les sénégalais autour de l'essentiel, consolider le rayonnement démocratique, la paix et la stabilité du pays à travers le sens élevé des responsabilités des acteurs politiques et l'accélération du développement économique, social, équitable et durable du Sénégal.



Le Président de la République a également adressé ses félicitations au Gouvernement, au ministre de l’Intérieur notamment, aux services de l'Etat, aux forces de défense et de sécurité et à l'ensemble des acteurs du processus électoral.



Le chef de l'Etat a tenu à rappeler "l'impératif de faire respecter toutes les procédures prévues par les lois et règlements, notamment la Constitution et le Code électoral, en vue de la proclamation des résultats provisoires et définitifs du scrutin de l'élection du Président de la République par les commissions départementales et nationale de recensement des votes, et le Conseil constitutionnel".