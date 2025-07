Conseil des ministres du 23 juillet 2025 : séries de nominations dans les hautes sphères de l’administration

Monsieur Omar SAMB , Conseiller des Affaires étrangères principal, est nommé Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur le Président de la République Arabe d’Egypte , en remplacement de Monsieur El Hadji Magatte SECK, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Djibril SOW, Inspecteur principal des Impôts et Domaines, est nommé Directeur de la Réglementation et de la Coopération Internationale à la Direction générale des Impôts et des Domaines, poste vacant.