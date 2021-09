Conseil national de la Consommation: le Directeur du Commerce intérieur dément le statut de monopole de la CSS sur le sucre

La Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) «n’a jamais bénéficié’’ d’une situation de monopole faisant d’elle la seule société productrice de sucre au Sénégal», a soutenu, mardi, à Dakar, le directeur du Commerce intérieur, Oumar Diallo.

«Les gens du milieu le disent très souvent, mais il faut préciser que la CSS n’a jamais bénéficié dans ce pays, d’une situation de monopole qui ferait d’elle la seule société productrice du sucre au niveau national», a-t-il déclaré.



Selon le journal Le Témoin qui rapporte ses propos, le Directeur du Commerce intérieur était interpellé sur cette question lors d’une réunion du Conseil de la consommation sur la situation des prix des denrées de consommation de masse. Selon Oumar Diallo, «tout investisseur qui le souhaite a la possibilité d’implanter une autre unité de fabrication de sucre, à condition de cultiver la canne à sucre sur place, avec un minimum d’investissements aux alentours de cent-cinquante à deux-cents milliards de francs CFA».



Aussi a-t-il invité les opérateurs économiques intéressés à s’organiser en coopératives pour s’engager dans la production de sucre. Il a par ailleurs fait savoir que cette rencontre avec les acteurs, la sixième du genre depuis le début de l’année, sera désormais organisée de manière régulière, pour lever toutes les équivoques et incompréhensions, afin de trouver les solutions les plus indiquées au bénéfice des populations.



La ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises, Aminata Assome Diatta, a pour sa part invité les populations à faire preuve de plus de compréhension, compte tenu des efforts faits par le gouvernement pour à la fois préserver le pouvoir d’achat des ménages et assurer le fonctionnement normal de l’Etat.