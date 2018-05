Conseil supérieur de la magistrature : Macky et Ismaëla Madior vont se retirer mais... L’Union des magistrats du Sénégal (Ums) vont enfin avoir gain de cause dans leur combat pour l’indépendance de la justice. En effet, le Président Macky Sall et le ministre de la justice, Ismaïla Madior Fall vont se retirer de la tête du Conseil supérieur de la magistrature (Csm). Il sera désormais dirigé par le Premier président de la Cour suprême.

Le combat pour une justice indépendante ne va plus être une utopie. L’Exécutif va enfin quitter le Conseil supérieur de la magistrature (Csm). Toutefois, le Président Macky Sall pourrait intervenir de manière facultative pour arbitrage.



Selon une source du journal «Les Echos», les membres du comité composés de magistrats, d’un représentant du bureau, d’un professeur d’université et d’un membre de la société civile, vont faire une délégation pour remettre leur rapport à Macky Sall. La rencontre va se tenir en principe dans les prochains jours, informe-t-elle.



Après leur sortie du Csm, le Président Macky Sall et le ministre de la justice seront remplacés par le Premier président de la Cour suprême. Le conseil sera ainsi composé de magistrats, d’un professeur d’université, d’un représentant du bureau. La société civile ne sera plus représentée.



Cependant le Président Macky Sall n’est pas totalement exclu, il pourrait intervenir en cas de besoin.