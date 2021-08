Consolidation de la paix et prévention des conflits au Sahel : le Gorée Institute mise sur le leadership des femmes

Comme dans la plupart des pays touchés par des conflits sur le continent africain, les leçons tirées des années d'interaction avec les femmes dans les situations de conflit au Sahel ont révélé que les femmes sont le plus souvent exclues des processus officiels de négociation de la paix. Leur rôle actif de leadership dans la consolidation de la paix reste souvent invisible, sous-reconnu, sous-financé et sous-utilisé. C’est donc pour inverser la tendance que le Gorée Institute organise une formation régionale de renforcement des capacités qui cible les femmes leaders dans les pays cibles du Sahel, à savoir le Sénégal, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. La formation qui se tiendra sur l’île de Gorée du 11 au 13 août 2021 sera axé sur le thème : « Promouvoir le leadership des femmes dans la consolidation de la paix et la prévention des conflits au Sahel ».



Alors que plusieurs instruments internationaux dont les résolutions 1325, 1820, 1888 et 1889 du Conseil de sécurité de l'ONU, accordent du crédit à la participation des femmes aux activités de consolidation de la paix et à leur protection dans les situations de conflit, la plupart des femmes africaines, qui sont les plus touchées par la guerre et l'instabilité politique, ne connaissent pas ces dispositions et ne savent pas comment les utiliser pour se protéger contre les injustices qui en résultent. Pour changer cette situation, il est crucial de mobiliser, d'autonomiser et de renforcer les capacités des femmes au Sahel, afin qu'elles puissent s'affirmer et mener des initiatives de paix en tenant compte de leurs droits et de leurs rôles à tous les niveaux de la société. Cette formation entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Power of Dialogue » qui promeut un espace démocratique pacifique et un processus de prise de décision politique inclusif, réactif et représentatif à tous les niveaux. Elle prendra en compte les lacunes et les défis pour aider à lutter contre les formes courantes de l'aveuglement du genre dans la construction de la paix et la prévention des conflits.



A travers cette formation régionale, l’Institut panafricain vise à renforcer la capacité des femmes à jouer un rôle actif de leadership dans la consolidation de la paix, la prévention des conflits et la prise de décision politique dans les pays ciblés du Sahel. Ce qui inclut également le renforcement de leurs compétences pour anticiper et répondre aux conflits et aux crises, pour travailler efficacement dans des environnements politiques instables, et pour enrichir leur engagement civique avec les acteurs politiques en utilisant les connaissances, les outils et les techniques de consolidation de la paix, de prévention des conflits, de lobbying et de plaidoyer acquis lors de la formation.



Les participantes à la formation du Gorée Institute seront toutes issues des pays du Sahel, précisément du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Sénégal. A l’issue de la formation régionale, elles seront dotées des connaissances, compétences et techniques nécessaires pour planifier et prendre des décisions en matière de consolidation de la paix et de prévention des conflits.