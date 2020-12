Construction Port de Ndayane et Autoroute à péage : l’Etat est désormais actionnaire dans les sociétés concessionnaires (Macky Sall)

Le président de la République, Macky Sall a annoncé ce jeudi 31 décembre 2020, la construction du mégaprojet du Port du futur à Ndayane ( sur la petite-côte) qui s’étend sur 1.200 hectares avec plus de 840 milliards de dollars pour la première phase. Le chef de l’Etat a, par la même occasion, informé que l’Etat sera actionnaire dans la société concessionnaire.



« Après trois (3) années de négociations, nous avons conclu avec notre partenaire stratégique des accords relatifs à la construction d’un mégaprojet de port du futur à Ndayane sur 1200 hectares avec plus de 840 milliards de dollars pour la première phase. C’est le plus grand investissement de l’histoire du Sénégal pour réaliser le plus grand Port multifonctionnel de l’Afrique de l’ouest avec un tirant d’eau de 18 mètres », a annoncé le Président Macky Sall. Qui a révélé que : « L’Etat sera actionnaire dans la société concessionnaire ».



Macky Sall d'informer par la même occasion que l'Etat « est désormais actionnaire dans la société concessionnaire pour les autoroutes à péage ».



Sur le même registre, le chef de l’Etat a aussi fait savoir que « Le Sénégal a adhéré à l’initiative dite Passeport logistique mondial qui, en intensifiant considérablement le volume d’activités de fret, le projette dans le cercle restreint des plus grandes plateformes maritimes et logistiques mondiales ».