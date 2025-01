Construction d'une école d'avocats : Mamadou Seck salue les efforts de l'Etat et attend plus

Lors de la rentrée des Cours et tribunaux, qui s'est tenue ce jeudi à Dakar sous la présidence du chef de l'État, le bâtonnier Mamadou Seck a réaffirmé l'importance du projet de construction d'une école d'avocats. Ce projet, qui vise à répondre aux exigences des nouvelles règles communautaires, prévoit la création d'une institution dédiée à la formation des avocats. Selon Mamadou Seck, cette école est indispensable pour préparer les futurs avocats à l'examen du Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA), ainsi qu'à la formation continue et initiale.



Le bâtonnier a salué les efforts de l'État, soulignant notamment la mise à disposition d'un terrain d'un hectare à Diamniadio pour la construction de l'école, ainsi qu'une aide financière de 500 millions de francs CFA, représentant le quart du budget nécessaire à la réalisation de ce projet ambitieux. "Ce soutien de l'État constitue une étape décisive pour la mise en place d'une infrastructure qui répondra aux besoins de formation dans le domaine juridique au Sénégal", a-t-il reconnu.



Toutefois, Mamadou Seck n'a pas manqué de signaler un problème persistant. Selon lui, la dotation annuelle destinée à l'assistance judiciaire, d'un montant de 800 millions de francs CFA, n'a pas été versée depuis plusieurs années. Cette situation a créé un encours de plus de 3 milliards de francs CFA. Un manque à gagner qui pénalise gravement l'efficacité du système judiciaire. Le bâtonnier a insisté sur le fait que le mécanisme de l'assistance juridictionnelle est essentiel pour garantir un accès égal à la justice pour tous les citoyens sénégalais. Il a également souligné la nécessité d'une augmentation de la formation des avocats et de l'absorption davantage de stagiaires, afin d’assurer la présence des avocats partout où la cartographie judiciaire l’exige.



Le président du barreau a ainsi exprimé sa conviction selon laquelle pour que l'accès à la justice soit véritablement équitable, il est important de renforcer le système de formation des avocats et de soutenir l'assistance judiciaire de manière régulière et durable. Selon lui, l'État doit continuer à soutenir ces initiatives pour répondre aux enjeux du droit et de la justice au Sénégal.



La construction de l'école d'avocats et la mise en place de réformes pour renforcer la profession sont donc perçues comme des mesures prioritaires pour l'avenir du secteur juridique au Sénégal. "Ces efforts visent non seulement à moderniser la profession d'avocat, mais aussi à garantir un meilleur accès à la justice pour tous les citoyens, conformément aux exigences de la société et des normes communautaires", a-t-il conclu.