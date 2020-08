Construire d’un complexe minier sidérurgique: une plainte déposée contre l’entreprise Tosyali Holding Senegal

Lumière Synergie pour le Développement (LSD) et l’Association des femmes transformatrices de poissons1 de Bargny Guedj ‘’Khecom’’ viennent de déposer une plainte auprès du Point de Contact National turc (PCN) contre l’entreprise Tosyali Holding Senegal, qui tente de s’accaparer du site de transformation des femmes pour y construire un complexe minier sidérurgique.



Tosyali, selon un communiqué parvenu à PressAfrik, n’a pas consulté la communauté et n’a pas exercé une diligence raisonnable en matière de droits de l’homme pour évaluer les risques que vont engendrés ses opérations, spécifiquement sur les femmes transformatrices de poissons 2. Tout ceci en violation des Principes Directeurs de l’OCDE à l’intention des Entreprises Multinationales, notamment en ces chapitres II (Principes Généraux), IV (Droits de l’homme) et, VI (Environnement).



Dans cette plainte, les plaignants (LSD et les femmes transformatrices de poissons) sollicitent les bons offices du PCN pour contraindre Tosyali Holding Sénégal à se conformer aux Principes Directeurs de l'OCDE, arrêter immédiatement ses activités sur le site Khelcom et engager le dialogue avec les femmes.



Les Principes Directeurs constituent des normes sociales et environnementales reconnues au niveau mondial, des recommandations en matière de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) adoptées en 2000 et qui s’adressent aux multinationales opérant à partir ou en dehors des pays adhérant de l’OCDE.