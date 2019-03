Contrat d’affermage de l’eau: Mamadou Lamine Diallo demande à Macky d'arrêter son beau-frère

Le président du mouvement Tekki, ne compte pas rester les bras croisés dans la polémique sur le contrat d’affermage de l’eau dont l’attribution provisoire à la société française Suez a été annulée par l’Armp.



Mamadou Lamine Diallo se demande si le Président Macky Sall va suivre son beau-frère Mansour Faye, en remplaçant la Sde par Suez. Il se désole de l’attitude du ministre de l’Hydraulique qui, dit-il, « ne cache pas son penchant pour Suez avant d’affirmer avoir dépensé des millions d’euros dans la préparation de l’appel d’Offres ».



Tekki ne participera pas au dialogue de Macky

M. Diallo annonce également son désaccord pour l’appel au dialogue du Président Macky Sall. « Que Macky Sall ne compte pas sur le leader de Tekki pour l’appel au dialogue qu'il a lancé ».



Revenant sur ce qui fonde la divergence fondamentale de l’opposition avec la mouvance présidentielle, il explique que : « Le Président Macky Sall n’a jamais caché sa volonté de réduire l’opposition à sa plus simple expression. Mais le chef de l’Etat ignore, qu'’une démocratie n’a de sens que s’il y a une opposition qui s’oppose, notamment à l'Assemblée nationale et une justice indépendante qui norme les comportements des populations pour en faire des citoyens respectueux de la loi votée à l’Assemblée nationale ». Selon lui, Macky Sall a toujours appelé au dialogue pour diviser et affaiblir l’opposition.