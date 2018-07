Contrats en faveur d’AMSA : interrogation autour de 13 milliards de F CFA

Amsa Assurances Vie a bénéficié de deux (2) contrats de plus de 13 milliards de F CFA dans des conditions troublantes, ce malgré sa situation tendue, selon le journal Libération. Il avait obtenu un contrat d’un (1) milliard de F Cfa de l’institut de prévoyance retraite (IPRES) après une consultation restreinte décriée. Mais ce n’est que la face visible de l’iceberg. La société de l’homme d’affaires François Bakou a aussi signé avec une autre structure publique un contrat pour une valeur de 12 milliards de F CFA dont la prime a été fractionnée sur 3 ans.



Selon « Libération », au moment où ces contrats sont signés, Amsa Assurances Vie est une société en difficulté : elle est la cinquième compagnie d’assurance-vie du marché sur huit, derrière NSIA Vie, SONAM Vie, Allianz Vie, et SUNU.



Pire, la société a enregistré en 2014 des pertes de 700 millions de F CFA. Sois une perte de plus de la moitié de son capital. Elle a d’ailleurs licencié, huit (8) employés sur neuf (9) pour motif économique, suite à la détérioration continue de sa situation depuis 2008.



Par ailleurs, Amsa se trouve en ce moment même devant les tribunaux pour plusieurs litiges.



Libération