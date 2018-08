Contribution : Pour une vérité des faits (Par Dr. Serigne Ababacar Cissé Ba)

Comme souligné en haut, notre Ambassadeur actuelle, en plus du Brésil est accréditée au Chili, au Pérou et au Venezuela. En plus des services consulaires, le personnel de l´ambassade s´active dans l´établissement des documents officiels, la signature des accords de partenariats établis durant les commissions mixtes et en préparent de nouveaux selon les intérêts des deux pays ou des compatriotes établis au Brésil ou dans les pays servis. Certaines négociations dans le respect des lois locales peuvent être initiées sur demande, mais en grosso modo, tout tourne autour des intérêts des deux pays. Dans ces circonstances, rien ne justifierait un manque de dialogue et de partenariat entre l´ambassade et les compatriotes.

La question des notes verbales qui permettraient aux porteurs de passeports diplomatiques d´entrer en Argentine pour leurs activités souvent attribuée á l´ambassade est une grande équivoque dans la mesure où le Sénégal est représenté par l´ambassade de l´Argentine á Abuja où les visas d´entrée sont délivrés. Même n’y étant pas accrédité, avec les notes verbales détenues par ces autorités, l´ambassade saisit toujours le Ministère des Affaires Etrangères argentin pour l´octroi des visas d´entrée dans le cadre d´une courtoisie diplomatique qui peut souvent prendre du temps.

Appelés à vivre avec cette réalité de violence dans ce pays, il ne reste plus qu´ensemble avec la représentation diplomatique de renforcer les campagnes de sensibilisation de compatriotes. Que les organisations communautaires comme Dahiras et associations puissent au delà des questions uniquement religieuses, inclure durant leurs rencontres, des programmes de formation et d´information. Qu´un appel soit lancé aux autorités locales dans le cadre de séances de workshops, de conversations et de partenariats dés l´instant qu´une bonne partie de nos compatriotes se trouve actuellement en situation régulière jouissant de tous les droits que leur confère la nouvelle loi de l´immigration. S´associer aux organisations locales de protection des droits de l´homme et des minorités pour le renforcement des luttes contre les injustices et d´un traitement égalitaire. Que des efforts soient déployés par les autorités sénégalaises dans le but de conscientiser les candidats á l´émigration des réalités souvent cachées par les vendeurs d´illusion et de venir en aide ceux qui se trouvent déjà dans le pays et qui peinent á s´insérer dans le tissu économique ou vivent des situations déplorables. Que les services chargés des émigrés puissent inclure les sénégalaises et sénégalais du Brésil et d´Argentine dans les divers programmes de l´Etat vu que des bureaux de votes seront effectifs aux prochaines échéances. Participer activement aux activités sociales, culturelles et économiques dans nos villes et pays hôtes. Essayer toujours de maintenir toujours propre l´image du Sénégal partout á travers le monde.

Par Prof. Dr. Serigne Ababacar Cissé Ba

Enseignant Chercheur á L´Universidade Federal de Goiás - Brésil

