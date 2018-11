Contrôle de fichier électoral : La Daf ouvre une salle pour l’opposition dès ce jeudi

Les experts de l’opposition pourront dès demain jeudi procéder au contrôle du fichier électoral et ce sera sans restriction, assure les autorités du ministère de l’Intérieur.



La Direction de l’automatisation des fichiers (Daf) a mis à leur disposition une salle déjà prête à les accueillir. Elle sera ouverte tous les jours de 8 heures à 20 heures et 15 postes y sont installés.



Les experts désignés auront la possibilité de vérifier la situation d’un électeur par exemple son nom, son numéro d’électeur, son numéro d’identification nationale, la liste des électeurs d’une localité, d’un lieu de vote, d’une commune d’un département ou d’une région. Et les techniciens de la DAF seront à leur disposition pour répondre à leurs sollicitations.



Le contrôle demandé par l’opposition concerne 6.683. 291 électeurs qui compose le fichier.