Convention entre le Sénégal et le Maroc : les députés en séance plénière ce mardi

Les députés sont convoqués en séance plénière le mardi 11 mars 2025 à 10 H00 pour l’ examen du projet de loi n°03/2025 autorisant le président de la République à ratifier la Convention entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement du Royaume du Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des personnes condamnées, signée le 17 décembre 2004, à Rabat (Maroc).

Ledit projet de loi sera défendu par le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères



Par ailleurs la note stipule qu’a 12 H 00 les parlementaires vont se pencher sur l’élection des députés qui vont représenter le Sénégal au Parlement de la CEDEAO.