Convocation de Doudou Coulibaly à la cybercriminalité : le journaliste pointe du doigt les Pastefiens

“C'était une demande nationale des Pastefiens, la commande est exécutée. Je suis convoqué par la cybercriminalité ce mercredi 20 Août à 09h”, a-t-il écrit sur sa page Facebook, avant d'ajouter : “Cela devait arriver tôt ou tard”.

Toutefois, le journaliste n’a pas précisé les motifs exacts de cette convocation.

Le journaliste Doudou Coulibaly est convoqué ce mercredi 20 août par la Division de la cybercriminalité. Directeur des programmes à la Radio Municipale de Dakar (RMD), il met en cause les militants de Pastef.