Convocation de Doudou Coulibaly à la cybercriminalité : le journaliste pointe du doigt les Pastefiens

Le journaliste Doudou Coulibaly est convoqué ce mercredi 20 août par la Division de la cybercriminalité. Directeur des programmes à la Radio Municipale de Dakar (RMD), il met en cause les militants de Pastef.
“C'était une demande nationale des Pastefiens, la commande est exécutée. Je suis convoqué par la cybercriminalité ce mercredi 20 Août à 09h”, a-t-il écrit sur sa page Facebook, avant d'ajouter : “Cela devait arriver tôt ou tard”.
Toutefois, le journaliste n’a pas précisé les motifs exacts de cette convocation.
Autres articles
-
Gamou de Tivaouane : l’État réaffirme ses engagements pour l’édition 2025
-
Restructuration au Groupe Futurs Médias : le SYNPICS/GFM dénonce une “dérive managériale”
-
Débordement des bassins à Touba : Les populations dénoncent des "promesses non tenues" des autorités
-
Électrification rurale : plus de 16 milliards de FCFA pour la région de Ziguinchor
-
Thiès : Les détails de l'arrestation d'un individu pour "détention et trafic de drogue"