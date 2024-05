Convocation des journalistes : « à quoi riment ces nouvelles formes de menaces ? » s'interroge Abdou Mbow

Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Abdou Mbow s’est fendu dans un communiqué pour dénoncer les interpellations à tout va noter ces derniers jours.



« Après les convocations de la police suivies d'arrestations et condamnations arbitraires de lanceurs d'alerte et de prêcheurs religieux, c'est au tour des journalistes de défiler devant la Section de recherches de la Gendarmerie. La liberté d'opinion doit être garantie à tout citoyen parce qu'elle est le socle de la liberté. Même si les postures changent au gré des positionnements dans la sphère politique, il faut veiller à laisser notre vitrine démocratique intacte », a fait savoir Abdou Mbow.



« Il est désormais interdit de parler du premier ministre et chef de parti Ousmane Sonko ? Quelle farce de mauvais goût ? », s’est interrogé le député de BBY qui dit « Non à l'arbitraire » et à la « tentative de musèlement de la presse ».