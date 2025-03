Convoqué au Commissariat central de Dakar : Abdou Nguer rentre chez lui après son audition

Tout a commencé lorsqu'Azoura Fall a déposé une plainte contre Abdou Nguer pour des injures supposées proférées à son encontre. Selon Me Moussa Diop, Abdou Nguer a maintenu ses propos face aux enquêteurs et n’a pas présenté d'excuses à son interlocuteur, Azoura Fall. Il a également refusé de se rétracter ou de nuancer ses déclarations.



Lors de son audition, Abdou Nguer a expliqué avoir simplement répliqué à des insultes qu'il aurait reçues de la part de M. Fall. Le chroniqueur a insisté sur le fait qu'il répondait aux attaques personnelles et professionnelles de M. Fall, qui avait qualifié les employés de TFM et de Sen TV de « nafekh » (hypocrites en wolof). Selon Me Diop, Abdou Nguer a demandé à Azoura Fall de fournir la preuve de ses origines et de sa légitimité avant de pouvoir le qualifier d'hypocrite.



Le chroniqueur a défendu sa position avec fermeté et a précisé qu'il n’avait pas l’intention de revenir sur ses propos. Selon lui, il a agi en réponse à une provocation et a estimé que ses déclarations étaient légitimes dans ce contexte.



Le chroniqueur Abdou Nguer, après sa longue audition, a été autorisé à retourner chez lui. Il n’a pas été placé en garde à vue, car les enquêteurs n’ont pas estimé qu'il y avait matière à une telle mesure.