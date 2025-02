Coopération militaire : le Sénégal et le Mali s'engagent à consolider leur partenariat en matière de défense

L'objectif principal de cette rencontre était de réaffirmer l'engagement des deux nations à consolider leur partenariat en matière de défense, dans un contexte de sécurité régionale de plus en plus complexe. Lors de cette réunion, les deux responsables ont mis l'accent sur l'importance de la sécurité transfrontalière. Ils ont souligné les défis majeurs posés par les menaces terroristes et criminelles qui pèsent sur la région du Sahel et au-delà. Dans ce cadre, la coopération entre le Sénégal et le Mali s'avère vital pour assurer une réponse coordonnée et efficace face à ces enjeux, selon les deux homologues.



Les deux ministres ont également discuté des patrouilles conjointes. Qui reste un outil essentiel pour garantir la sécurité le long de la frontière entre les deux pays. Et ils ont insisté sur l’importance d’intensifier la formation militaire. Ce qui, selon eux, permettra non seulement de renforcer les capacités opérationnelles des armées des deux pays, mais aussi de favoriser un échange de savoir-faire et d’expériences.

Cette nouvelle rencontre s’inscrit dans la continuité de l’accord technique signé en 2021. Un document fondamental qui a jeté les bases d’une collaboration militaire plus étroite entre le Sénégal et le Mali. Cet accord avait pour but de coordonner les efforts pour lutter contre les groupes armés terroristes et d’autres menaces transnationales dans la région.



Toujours dans le cadre de ce partenariat, les ministres ont donc plaidé pour une intensification de ces actions communes. Ces actions visent à garantir une paix durable et à restaurer la stabilité dans des zones particulièrement vulnérables.