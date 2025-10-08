Coopération sénégalo-tchadienne : Ousmane Sonko reçoit le ministre d’État Tom ErdimI

Le Premier ministre Ousmane Sonko a accordé une audience, ce mercredi 8 octobre 2025, au Dr Tom ErdimI, ministre d’État, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle de la République du Tchad. Le responsable tchadien était porteur d’un message du Chef du gouvernement de son pays à son homologue sénégalais, selon un communiqué de la Primature.



La rencontre s’est déroulée dans un climat empreint de cordialité et de coopération fraternelle entre les deux États. Les discussions ont porté principalement sur le renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’éducation, de la recherche et de la formation professionnelle.



Le Dr Tom ErdimI a salué les réformes entreprises par le Sénégal en matière d’enseignement supérieur et de transformation de la formation technique et professionnelle, des domaines dans lesquels le Tchad souhaite s’inspirer de l’expérience sénégalaise. Le Premier ministre Ousmane Sonko a, pour sa part, réaffirmé l’attachement du Sénégal à la consolidation des liens historiques et à la coopération Sud-Sud, particulièrement entre les pays africains partageant une même vision de souveraineté éducative et scientifique.



En marge de cette audience, le ministre tchadien participe également à la deuxième édition du Forum d’investissement “FII Sénégal 2025”, une plateforme stratégique qui réunit des décideurs, investisseurs et partenaires africains et internationaux autour de projets structurants pour le continent.