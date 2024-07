Copa America 2024 : la Colombie domine l’Uruguay et rejoint l’Argentine en finale

La Colombie a ravi ses nombreux supporters à Charlotte (Etats-Unis) avec un succès (1-0) face à l'Uruguay mercredi, lui permettant de se qualifier pour la finale de la Copa America. Un petit but a suffi à la Colombie pour s'imposer.



Les Colombiens, désormais invaincus en 28 rencontres depuis début 2022 et une défaite contre l'Argentine, affronteront dimanche à Miami les tenants du titre et champions du monde 2022, menés par l'éternel Lionel Messi.