Copa America: l’Argentine de Messi se qualifie en quarts en battant le Chili

L’Argentine, tenante du titre, a validé son billet pour les quarts de finale de la Copa America en battant le Chili (1-0), mardi soir, lors de la 2e journée de la phase de groupes, à East Rutherford (États-Unis).



À quelques encablures de New York, dans un MetLife Stadium (82.000 places) plein à craquer et sous le bruit assourdissant des supporteurs argentins, l’Albiceleste a longtemps attendu pour concrétiser sa domination constante.

Le but libérateur est arrivé à la 88e minute, sur un corner de Lionel Messi repoussé dans la surface et repris de volée par l’attaquant de l’Inter Milan Lautaro Martinez, entré en jeu un peu plus tôt.



Avec six points en deux rencontres, l’Argentine tenante du titre (2021) et championne du monde (2022) est assurée de disputer les quarts de finale, avant la 3e journée où elle affrontera le Pérou à Miami.



Au lendemain de ses 37 ans, fêtés lundi par des milliers de supporteurs sur la célèbre place new-yorkaise de Times Square, Leo Messi a fait chavirer le stade avec une frappe lointaine qui a touché le poteau (36e) ainsi que plusieurs dribbles et passes inspirées en première mi-temps.



Au retour des vestiaires, les joueurs de Lionel Scaloni sont repartis à l’assaut. D’une passe au sol, Messi a idéalement décalé Nahuel Molina, venu créer le surnombre à droite, mais la frappe du latéral a été repoussée par le gardien vétéran du Chili Claudio Bravo, 41 ans (51e).



Puis Nicolas Gonzalez a décoché une frappe puissante et cadrée, encore détournée sur la balle transversale par le dernier rempart chilien (62e).



Les Chiliens se sont montrés à leur tour dangereux dans le dernier quart d’heure du temps réglementaire, mais deux frappes de Rodrigo Echeverria se sont heurtées au gardien argentin Emiliano Martinez.

Après leur match nul (0-0) dans le premier match contre le Pérou, les Chiliens n’ont qu’un point et n’ont marqué aucun but dans la compétition.



Les vainqueurs des éditions 2015 et 2016, à chaque fois aux tirs aux buts en finale contre l’Argentine, devront impérativement gagner leur troisième rencontre contre le Canada pour espérer se qualifier.





