Copa America : l'Uruguay élimine les Etats-Unis, le Panama passe en quarts

L’Uruguay a éliminé le pays hôte de la Copa America pour se qualifier en quarts en compagnie du Panama, vainqueur de la Bolivie de Boris Cespedes (3-1) à Orlando.



Les Etats-Unis, pourtant protégés en tant que tête de série lors du tirage au sort, sont éliminés dès le premier tour sur leur sol, un mauvais signal à deux ans de la Coupe du monde qu'ils co-organiseront avec le Canada et le Mexique.



Un but de Mathias Olivera (66e) a suffi aux Uruguayens, qui terminent en tête du groupe B avec 9 points.

La sélection emmenée par Marcelo Bielsa, en tribune lundi car suspendu, jouera samedi en quarts contre le deuxième du groupe D, plus probablement le Brésil ou la Colombie, qui s'affrontent mardi.





Avec AFP