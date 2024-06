Copa America : le Brésil et le Costa Rica se neutralisent

La sélection brésilienne a débuté sa Copa America par un match nul et vierge face au Costa Rica lundi à Los Angeles (0-0). Malgré la pression mise sur le but adverse, la Seleçao n'a jamais été capable d'ouvrir le score et se retrouve déjà sous la pression de la Colombie dans le groupe D.



Le Brésil aura ainsi la pression dès vendredi 28 juin, pour sa deuxième rencontre face au Paraguay à Las Vegas.



Les coéquipiers de James Rodriguez se sont, eux, imposés face au Paraguay (2-1).