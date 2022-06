Corne de l'Afrique : l'inflation et à une vague de sécheresse provoquent un risque de famine

Une importante sécheresse sévit en Somalie, en Éthiopie et au Kenya. Selon le Programme alimentaire mondial, le nombre de personnes touchées par la faim pourrait passer de 14 millions aujourd'hui à plus de 20 millions au cours des prochains mois dans la région. L'inflation galopante et l'absence d'augmentation des salaires aggravent encore la situation. Plusieurs organismes internationaux alertent sur un sérieux risque de famine.

France 24

