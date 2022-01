Corne de l’Afrique: la FAO alerte sur l’urgence d’une aide pour éviter une crise alimentaire

En Ethiopie, au Kenya et en Somalie, en particulier, plus de 25 millions de personnes risquent de se trouver dans une situation d'insécurité alimentaire très aiguë, d'ici à la mi-2022. Parmi les plus fragilisés par la sécheresse, 1,5 million d'éleveurs et de cultivateurs ont besoin d'une aide, de façon urgente, pour passer la période de soudure, comme l’explique Rodrigue Vinet, porte-parole à la FAO.



Il faut savoir que lorsqu’une vache meurt, cela se traduit immédiatement par deux enfants qui n’ont plus leur bol de lait quotidien. […] Il faut réagir, impérativement et tout de suite, en janvier, février, mars. Après, malheureusement, ce sera trop tard.



Lors de la précédente crise alimentaire dans la Corne de l'Afrique, en 2017, la communauté internationale avait réagi promptement, alors qu'en 2011 elle avait réagi trop tard. 260 000 personnes étaient mortes de faim.