Corniche Ouest : un « rabatteur » malien tue à coups de briques son collègue ivoirien

Une bagarre entre deux rabatteurs du marché malien, situé à l’angle des rues Escarfait et Raffenel (Dakar), a tourné au drame vendredi dernier vers 16 heures, sur la Corniche Ouest, non loin de l’ambassade du Japon.



Selon les premiers éléments, il s’agit d’un règlement de comptes, les deux jeunes ayant l’habitude de se disputer des clients. La victime, de nationalité ivoirienne, a reçu plusieurs coups de briques à la tête.



Le présumé meurtrier, un Malien du nom de Bacary Diallo (29 ans), s’est ensuite confié à ses amis, qui ont alerté une patrouille de police présente dans la zone, rapporte Libération dans son édition du lundi 8 septembre.