Coronavirus - L'Arabie saoudite suspend l'entrée des pèlerins sur son territoire

L'Arabie saoudite suspend «temporairement» l'entrée sur son territoire des pèlerins se rendant à La Mecque, dans le but «de prévenir l'arrivée du nouveau coronavirus (Covid-19) dans le royaume et sa propagation», a annoncé jeudi le ministère des Affaires étrangères, rapporté par la Rfi.



Le gouvernement saoudien a également suspendu l'entrée dans le pays des voyageurs munis d'un visa de tourisme et provenant de pays où sévit le nouveau coronavirus.